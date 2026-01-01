В минздраве Прикамья развеяли слухи о гибели попавшего под лавину снега водителя Мужчина находится в состоянии средней тяжести

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Министерство здравоохранения Пермского края опровергло информацию о гибели водителя из Соликамска. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Инцидент произошёл 13 марта у торгового центра на ул. Советской, 56 Г. Водитель проезжал мимо, когда с крыши здания на его автомобиль обрушился снег. В результате машина была сильно повреждена, а водитель получил травмы и был доставлен в больницу. В одном из местных сообществ в социальной сети ВКонтакте появились сообщения о смерти мужчины.

«Пострадавший находится в состоянии средней тяжести и продолжает лечение», — заявили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Напомним, как сообщал «Новый компаньон», 12-13 марта в разных районах Пермского края произошло несколько инцидентов, связанных с падением снега.

