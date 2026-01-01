В Прикамье обрушились крыши трёх домов Возбуждены уголовные дела Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователями Очёрского и Губахинского межрайонных следственных отделов, а также следственного отдела по Индустриальному району Перми регионального управления СК России возбуждены уголовные дела по фактам обрушения кровли жилых домов. Об этом сообщили в следкоме региона.

Так, 12 марта, в с. Черновское Большесосновского муниципального округа произошло обрушение конструкции скатной кровли 2-этажого жилого дома по ул. 1 Мая. В результате происшествия пострадавших нет. Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за ветхости конструкции и большой снеговой нагрузки. Известно, что кровля дома подлежала капитальному ремонту в 2024 году, однако он был перенесен на значительно более поздний срок. Следователем СК России по факту халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

В ночное время 13 марта в Александровске обрушилась кровля жилого дома по ул. Кирова. По предварительным данным, происшествие также произошло из-за скопившихся снежных масс на крыше. Пострадавших нет. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также сегодня в Индустриальном районе Перми произошло обрушение кровли в доме по ул. Нефтяников. Предварительно, пострадавших нет. Следователем СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Приняты меры к переселению граждан в безопасные условия.

В ходе расследования уголовных дел следователями будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, в чьей компетенции находились вопросы содержания и обслуживания указанных жилых домов. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

