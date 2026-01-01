В Александровске Пермского края рухнула крыша многоквартирного дома Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Александровского округа

В ночь на 13 марта в Александровске Пермского края обрушилась крыша жилого дома, расположенного по адресу: ул. Кирова, 48. Об этом сообщили в окружной администрации.

Отмечается, что пострадавших нет и всех жильцов уже временно переселили.

фото предоставлено администрацией Александровского округа

Сейчас специалисты выясняют причины инцидента. На кадрах видно, что на крыше был толстый слой снега. А вместе с кровлей рухнула и часть стены.

