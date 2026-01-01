Для расселения аварийного жилья в пяти округах Прикамья построят семь домов Застройщиком выступит региональный оператор

Константин Долгановский

В пяти муниципалитетах Прикамья для расселения аварийного жилья до 2029 года планируется возвести около 22 тыс. кв. м нового жилья. По словам министра строительства региона Артёма Габдрахманова, этот объём соответствует семи многоквартирным домам.

Во время обсуждения пакета поправок к действующему бюджету региона на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры 17 марта министр подробнее рассказал о задачах создаваемого в Прикамье ООО «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края». Он отметил, что деятельность общества будет направлена на работу, связанную с переселением граждан из аварийного жилья, в первую очередь в тех муниципалитетах, где на данный момент отсутствуют инвесторы, занимающиеся строительством.

Речь идёт о пяти территориях: Верещагино, Губаха, Кунгур, Лысьва и Чусовой. По словам Габдрахманова, в этих муниципальных образованиях не только отсутствует строительство новых домов, но и иссякает вторичный жилищный фонд, в который переселяют жителей из аварийных домов. Регоператор будет выполнять функции застройщика для возведения новых объектов.

«В рамках данной деятельности планируется построить 21-22 тыс. кв. м. Это порядка семи домов. Сроки реализации уже предусмотрены: в 2026 году мы должны начать подготовку земельных участков и подготовку проектно-сметной документации, а завершить объекты — в 2028 и 2029 годах», — сообщил глава минстроя.

Как писал ранее «Новый компаньон», 12 марта правительство края подписало постановление о создании ООО «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края», которое будет осуществлять функции застройщика и технического заказчика по строительству многоквартирных домов в отдельных муниципалитетах.

Доля участия Пермского края в уставном капитале ООО составит 100%. Источником дополнительных расходов станут доходы от платы застройщиков за право заключения договоров о КРТ. В качестве вклада в уставный капитал будут внесены 250 млн руб. из краевого бюджета. Деятельность структуры будет курировать краевой минстрой.

