Власти Прикамья утвердили решение о создании оператора жилищного строительства Юрлицо регистрируют для реализации программы по расселению аварийного жилья

Константин Долгановский

Правительство Прикамья подписало постановление о создании ООО «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края». Как сообщалось ранее, в его задачи будет входить реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Юридическое лицо будет осуществлять функции застройщика и технического заказчика по строительству многоквартирных домов в отдельных муниципалитетах. Доля участия Пермского края в его уставном капитале составит 100%. Оператор также будет осуществлять предоставление жилья в рамках других программ. Источником дополнительных расходов станут доходы от застройщиков в качестве платы за право заключения договоров о КРТ.

В качестве вклада в уставный капитал будут внесены 250 млн руб. из краевого бюджета. Соответствующие дополнительные расходы в 2026 году предлагается предусмотреть в действующем бюджете проектом поправок, который будет рассмотрен на пленарном заседании заксобрания 19 марта.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. При этом пункт о вкладе в уставный капитал общества вступит в силу после внесения соответствующих изменений в бюджет Пермского края.

Как рассказали «Новому компаньону» в краевом министерстве строительства, ведомство будет курировать деятельность регоператора. Необходимые организационные мероприятия и юридические действия, связанные с его созданием, в том числе утверждение руководителя, будут осуществлены в течение трёх месяцев со дня вступления постановления в силу.

Напомним, проект постановления о создании ООО был опубликован в феврале. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти края, осуществляющим права учредителя, и главным распорядителем бюджетных средств выступит минимущества.

