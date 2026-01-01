Власти Пермского края регистрируют оператора для расселения аварийного жилья ООО будет осуществлять функции застройщика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Прикамья регистрируют юридическое лицо для реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. ООО «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края» будет осуществлять функции застройщика и технического заказчика по строительству многоквартирных домов в отдельных округах края.

Как отмечается в проекте поправок к региональному бюджету, в 2026 году в главном финансовом документе региона предлагается предусмотреть 250 млн руб. на взнос в уставный капитал общества. Помимо реализации программы по расселению аварийного жилищного фонда, оператор также будет осуществлять предоставление жилья в рамках других программ. Источником дополнительных расходов станут доходы от застройщиков в качестве платы за право заключения договоров о КРТ.

На сайте краевого правительства появился проект постановления о создании ООО. Доля участия Пермского края в его уставном капитале составит 100%. Минимущества выступит уполномоченным исполнительным органом государственной власти края, осуществляющим права учредителя, и главным распорядителем бюджетных средств. Минстрой — отраслевым исполнительным органом государственной власти края, обеспечивающим общее регулирование деятельности регоператора.

