ПНППК наградят Почётной грамотой города Перми А главному конструктору предприятия вручат знак «За заслуги перед городом»

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин внёс в гордуму предложение наградить Почётной грамотой города Перми Публичное акционерное общество «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). Так городские власти хотят отметить значительный вклад предприятия в социально-экономическое развитие Перми, в производство инновационной продукции в сфере приборостроения.

Также мэр предложил наградить Почётным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь» Александра Субботина, заместителя генерального директора по науке — директора научно-технического центра — главного конструктора ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», за особые заслуги в разработке высокоточных навигационных систем и за значительный вклад в развитие промышленности.

В настоящее время предложение мэра обсуждается на комитетах думы, окончательное решение будет принято на пленарке 24 марта.

ПНППК в этом году исполняется 70 лет. Организация занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации различного рода подвижных объектов. В 2024 году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году прибыль компании сократилась до 1,77 млрд руб. (в 2024 году она составляла 2,05 млрд руб.). Выручка при этом увеличилась до 18,96 млрд руб. (в 2024 году — 16,2 млрд руб.).

