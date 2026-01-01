Арендаторы муниципального жилья в Перми пополнили бюджет на 14 млн рублей Договоры соцнайма с мэрией заключили свыше 11 тысяч человек

Дмитрий Енцов

С начала года доходы от аренды муниципального жилья в Перми превысили 14 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что на сегодняшний день в Перми свыше 11 тыс. человек заключили договоры социального найма. Они обязаны оплачивать содержание жилья и коммунальные услуги не позднее 15 числа месяца после расчётного.

Каждый месяц арендаторам приходят уведомления с разъяснениями по оплате и информацией о текущей задолженности. Также ежемесячно проводится оповещение по телефону. По запросу квитанции можно получать на электронную почту.

Дополнительную информацию о плате за муниципальное жильё можно получить в МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми».

Ранее «Новый компаньон» писал, что руководителем МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» стал Евгений Чернобровкин. Прежний глава учреждения Дмитрий Белько покинул пост в январе 2026 года. Он перешёл на работу в городскую администрацию, став руководителем Управления жилищных отношений.

