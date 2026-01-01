Главой Управления муниципальным жилищным фондом Перми стал Евгений Чернобровкин Прежний руководитель Дмитрий Белько возглавил УЖО администрации города Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Как стало известно «Новому компаньону», руководителем МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» стал Евгений Чернобровкин. Прежний глава учреждения Дмитрий Белько покинул пост в январе 2026 года. Он перешёл на работу в городскую администрацию, став руководителем Управления жилищных отношений.

После ухода Белько из МКУ обязанности руководителя учреждения были возложены на заместителя Наталью Глотку.

Напомним, цель работы учреждения — реализация полномочий мэрии в управлении муниципальным жилищным фондом.

МКУ занимается заключением и расторжением договоров найма; ведёт учёт муниципальных жилых помещений, контролирует соблюдение правил пользования и внесения платы за наём, включая выселение при нарушениях; приводит пустующие помещения в нормативное состояние; выполняет функции муниципального заказчика по начислению и сбору платы за наём, доставке квитанций; собирает документы для расселения граждан из аварийного жилья и пр.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми более 11 тыс. человек заключили в городскими властями договоры социального найма. За неполный 2025 год доходы казны от использования муниципального имущества превысили 56 млн руб.

