Наниматели муниципального жилья пополнили бюджет Перми на 56 млн рублей

аренда квартира недвижимость новостройка

  Константин Долгановский

По данным управления жилищных отношений администрации Перми, на сегодняшний день более 11 тыс человек заключили в городскими властями договоры социального найма. Они обязаны оплачивать содержание жилья и коммунальные услуги. Плата за муниципальные квартиры должна быть внесена не позднее 10 числа месяца, следующего за расчётным. С начала 2025 года доходы казны от использования муниципального имущества превысили 56 млн руб.

Для предотвращения роста задолженности и её снижения с нанимателями ведётся постоянная работа. В случае необходимости долги взыскиваются через суд, подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» напоминают, что средства, полученные от платы за наём, являются важным источником пополнения местного бюджета и позволяют своевременно проводить ремонт жилищного фонда. Чтобы повысить уровень оплаты, гражданам ежемесячно рассылаются уведомления с разъяснением необходимости своевременной оплаты и возможных последствий неуплаты. Также ежемесячно проводится телефонное информирование о задолженности нанимателей.

