Наниматели муниципального жилья пополнили бюджет Перми на 56 млн рублей

Константин Долгановский

По данным управления жилищных отношений администрации Перми, на сегодняшний день более 11 тыс человек заключили в городскими властями договоры социального найма. Они обязаны оплачивать содержание жилья и коммунальные услуги. Плата за муниципальные квартиры должна быть внесена не позднее 10 числа месяца, следующего за расчётным. С начала 2025 года доходы казны от использования муниципального имущества превысили 56 млн руб.

Для предотвращения роста задолженности и её снижения с нанимателями ведётся постоянная работа. В случае необходимости долги взыскиваются через суд, подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» напоминают, что средства, полученные от платы за наём, являются важным источником пополнения местного бюджета и позволяют своевременно проводить ремонт жилищного фонда. Чтобы повысить уровень оплаты, гражданам ежемесячно рассылаются уведомления с разъяснением необходимости своевременной оплаты и возможных последствий неуплаты. Также ежемесячно проводится телефонное информирование о задолженности нанимателей.

