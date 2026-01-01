Пермский «Молот» обыграл верхнепышминский ХК «Горняк-УГМК» Матч состоялся в Перми

Пермский «Молот» в домашней игре чемпионата ВХЛ против верхнепышминского ХК «Горняк-УГМК» обыграл соперника со счётом 4:3. Игра проходила 16 марта.

На первый перерыв пермяки уходили с минимальным отставанием в счёте — 1:2. Шайбу в ворота гостей забил Арсений Ерохин на четвёртой минуте. Во второй 20-минутке командам не удалось забить ни одного гола.

В третьем периоде Руслан Галимзянов сравнил счёт на 51-й минуте, Арсений Ерохин оформил дубль на 55-й. Однако гости сравняли счёт и забили третий гол. Победу пермякам удалось добыть в серии буллитов — четвёртый гол забил Даниил Лапин.

Напомним, ранее «Молоту» удалось пробиться в плей-офф ВХЛ. Пермяки одержали победу со счётом 4:3 над «Южным Уралом» 14 марта, оказавшись сильнее в серии буллитов.

Следующий матч пермские хоккеисты также проведут дома. Соперником 18 марта станет челябинский «Челмет».

