Пермский «Молот» пробился в плей-офф ВХЛ
В серии буллитов он обыграл «Южный Урал»
В субботу, 14 марта, в драматичном матче ВХЛ пермский «Молот» одержал победу над «Южным Уралом» в серии буллитов со счётом 4:3.
Несмотря на то, что «Молот» пропустил первый гол, играя в меньшинстве во втором периоде, команда смогла отыграться и выйти вперёд. В третьем периоде пермяки вели со счётом 3:1, но удержать преимущество не удалось. Определился победитель только в серии штрафных бросков. Победу «Молоту» принёс Егор Колесников.
У пермяков также отличились Виктор Пластинин, Игорь Зенчиков и Дмитрий Ябелов.
Благодаря этой победе, «Молот» набрал 74 очка и обеспечил себе участие в плей-офф. Однако впереди у команды ещё две игры в рамках «регулярного» чемпионата: 16 марта против «Горняка УГМК» и 18 марта против ХК «Челмет».
