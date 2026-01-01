Пермский «Молот» пробился в плей-офф ВХЛ В серии буллитов он обыграл «Южный Урал»

В субботу, 14 марта, в драматичном матче ВХЛ пермский «Молот» одержал победу над «Южным Уралом» в серии буллитов со счётом 4:3.

Несмотря на то, что «Молот» пропустил первый гол, играя в меньшинстве во втором периоде, команда смогла отыграться и выйти вперёд. В третьем периоде пермяки вели со счётом 3:1, но удержать преимущество не удалось. Определился победитель только в серии штрафных бросков. Победу «Молоту» принёс Егор Колесников.

У пермяков также отличились Виктор Пластинин, Игорь Зенчиков и Дмитрий Ябелов.

Благодаря этой победе, «Молот» набрал 74 очка и обеспечил себе участие в плей-офф. Однако впереди у команды ещё две игры в рамках «регулярного» чемпионата: 16 марта против «Горняка УГМК» и 18 марта против ХК «Челмет».

