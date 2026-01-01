На севере Пермского края из-за короткого замыкания произошёл крупный пожар В результате происшествия никто не пострадал

МЧС России по Пермскому краю

В двухэтажном жилом доме по ул. Морозова в Усолье Пермского края 16 марта произошёл крупный пожар. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, огнём оказалось охвачено 216 кв. м. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

«Предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки загорелись надворные постройки двухэтажного жилого дома на ул. Морозова. Пожар на 216 «квадратах» ликвидировали 19 огнеборцев на семи единицах техники», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Двое жильцов загоревшегося дома успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за 15 марта в Пермском крае пожарные потушили 18 возгораний. В результате происшествий один человек получил травмы.

