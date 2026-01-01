За 15 марта в Пермском крае потушили 18 пожаров Один человек получил травмы

МЧС России по Пермскому краю

В воскресенье, 15 марта, на территории Пермского края было ликвидировано 18 возгораний. Среди них: одно в Перми и по одному в Добрянском, Бардымском, Суксунском и Кудымкарском муниципальных округах. Погибших нет, но один человек получил травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения пожаров 15 марта на территории края работала 191 профилактическая группа, состоящая из 436 специалистов. Они осуществили 1012 обходов жилых районов, провели инструктажи по пожарной безопасности для 2928 жителей, распространили 2294 памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю просит жителей региона при обнаружении признаков возгорания немедленно сообщать по телефонам «01», «101» или «112».

