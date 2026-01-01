Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театральные деятели Прикамья избрали нового председателя Анатолия Пичкалёва сменила Елена Старостина

Елена Старостина. Фото: teatr-teatr.com

Пермское краевое отделение Союза театральных деятелей 16 марта провело отчётно-выборную конференцию, в результате которой сменился глава организации: председателем творческого союза стала Елена Старостина — актриса Театра-Театра, заслуженная артистка РФ, директор Дома актёра. Об этом «Новому компаньону» сообщили в правлении СТД.

Кроме прочего, Елена Старостина известна как инициатор и руководитель проекта «Театральная неотложка» — организации выездных спектаклей в больницах и интернатах.

Её предшественник — заслуженный деятель культуры РФ Анатолий Пичкалёв — занимал должность председателя на протяжении 15 лет.

Председатель СТД избирается на пять лет.

В этом году Союз театральных деятелей России празднует юбилей — 150 лет. С этой датой связана большая событийная повестка. Ближайшее событие — «Ночь театрального искусства» — предстоит уже 27 марта.

