Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае впервые пройдёт «Театральная ночь» В Международный день театра в Прикамье — парад премьер

В Пермском крае Международный день театра 27 марта впервые будет отмечаться в ночном формате. «Театральная ночь» станет продолжением таких культурных ноктюрнов, как «Музейная ночь», «Библионочь» и «Ночь искусств».

«Ночь театрального искусства» — всероссийский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Акция проводится впервые и связана с празднованием 150-летия Союза театральных деятелей России. К ней присоединились более 70 регионов; российская афиша насчитывает свыше 800 событий.

Учреждения культуры Пермского края активно включились в подготовку вечерней программы. Запланированы премьеры спектаклей, специальные события, экскурсии и мастер-классы; в «Театральной ночи» примут участие не только театры, но и музеи и библиотеки.

Поскольку театр в принципе работает в вечернее время, события «Ночи» начинаться будут примерно тогда же, когда обычно начинаются спектакли — в 19:00, однако после окончания спектаклей многие театры планируют обсуждения или вечеринки.

Особенно большая программа — в «Доме актёра». События начнутся в 17:00 с музыкально-поэтического вечера «Мой серебряный век» (12+) — путешествия в Серебряный век русской поэзии, в артистический подвал «Бродячая собака» и в «Башню» Вячеслава Иванова.

В 18:30 будет показан спектакль для детей «Жили-были тапочки» (3+) — постановка театра кукол «Тёплые уши»: волшебная история о домашних тапочках, которые всё время хотят быть кем-то другим и превращаются в различных персонажей, но в итоге решают остаться собой — милыми, добрыми, полезными тапочками.

В 20:00 начнётся мастер-класс по гриму «Грим: магия или искусство?» (16+) с художниками по гриму и бутафории Александрой Ахмаровой и Андреем Волосатых.

В 21:00 — премьера: спектакль Алисы Девятовой «Нет тела — нет дела» (16+): трагифарс о том, как одно недоразумение может вызвать тотальный хаос в «приличном» обществе. Несколько пар друзей приглашены на юбилейный ужин, но вместо праздника попадают в абсурдный детектив. Светские приличия рушатся под лавиной нелепых слухов, хлопающих дверей и недомолвок.

В Пермском ТЮЗе тоже состоится премьера, причём двойная: два одноактных спектакля очень разных авторов в рамках одного вечера под названием «Семейные ценности» (16+). Первое действие — калейдоскоп сказок на новый лад, второе — пересказ шекспировского «Короля Лира» с точки зрения шута.

В основе первого акта — пьеса драматурга, поэта, практикующего психолога Алины Байбановой «Семейные ценности, или Клиентская база», которая попала в лонг-лист конкурса российской драматургии «Ремарка» в 2025 году. Режиссёр-постановщик — Константин Яковлев, художник-постановщик — Надежда Осипова.

Второй акт — обновлённая версия моноспектакля актёра Даниила Петрова «кукольныестрастипокоролюлиру», который в 2020 году открывал VII фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest». Режиссёр-постановщик — худрук театра «Карабаска» Андрей Тетюрин; режиссер по пластике — Ирина Ткаченко; художник по костюмам — Оксана Горанкова.

После премьеры состоится обсуждение спектакля с участием авторов.

Премьера и в Лысьвенском театре драмы: здесь впервые будет показан спектакль Дмитрия Акимова «Время женщин» (16+), о котором уже писал «Новый компаньон».

Специальная ночная вечеринка (16+) с элементами перформанса запланирована в Свободном театре современного танца. Начало в 21:00.

Ещё одна премьера состоится накануне «Театральной ночи»: режиссёр Фёдор Федотов, хорошо знакомый зрителям Пермского театра оперы и балета по спектаклям «Река Керлью» (16+), «Тоска» (16+) и «Похмелье» (18+), резидент Дягилевского фестиваля и куратор фестивального клуба, поставил синтетический спектакль «Эфир» (18+). В центре внимания — фигура Владимира Зворыкина, русского ученого, с начала XX века разрабатывавшего способы передачи движущегося изображения на расстояние, легендарного изобретателя, чьи открытия сделали возможным массовое телевидение.

В роли Владимира Зворыкина артист театра «Лицедеи», выдающийся российский актер театра и кино Анвар Либабов. Сценограф постановки Филипп Шейн, работающий с Театром на Малой Бронной, «Сатириконом», театром им. Евгения Вахтангова и «Современником». Музыкальное сопровождение создал пермский композитор Андрей Платонов, автор пьесы — драматург Анастасия Евграфова, художник по свету Алексей Хорьков, художник по видео Даниил Зуев.

Научная работа становится частью действия «Эфира»: зрители видят реальные радиофизические процессы, а не их имитацию. В сценическом пространстве располагаются экраны телевизоров и аутентично воссозданные приборы, преобразующие движущееся изображение в электрические сигналы. Эксперименты и научные демонстрации, проводимые с их помощью, сочетаются с театральным повествованием. Специально созданные для постановки видеоарт и музыка формируют многослойную историю. Владимир Зворыкин оказывается внутри своего изобретения и наблюдает, как его творение изменило мир.

Показы пройдут 25 и 26 марта в 18:00 и 21:00 в театре «Балет Евгения Панфилова».

Во всех театрах Пермского края запланированы творческие встречи, экскурсии по закулисью, мастер-классы, выставки, актёрские читки. Премьеры и специальные показы готовят самодеятельные детские и учебные театры. Специальные события пройдут в библиотеках, в том числе в Краевой библиотеке им. Горького, и в музеях: так, в Доме Мешкова будет показан спектакль театра «Открытый код» «Кама. Фабрика» (12+), а в Чердынском краеведческом музее вспомнят историю театра на севере Пермского края на лекции «Театральная деятельность в Чердыни с конца XIX века» (12+).

Полная программа «Ночи театрального искусства» в Пермском крае и условия участия в событиях размещены в сообществе акции ВКонтакте.

В этот же день, 27 марта, в ходе прямой трансляции будут объявлены имена победителей окружного фестиваля детских и юношеских театров «Театральное Приволжье».

