Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр из Пермского края ставит спектакль о послевоенном Ленинграде Номинант «Золотой маски» Дмитрий Акимов снова работает в Лысьвенском театре драмы

Сцена из спектакля "Господа Головлёвы". Фото: Лысьвенский театр драмы

Проект Лысьвенского театра драмы «Время женщин» получил грант конкурса творческих проектов, направленных на развитие театрального искусства в 2026 году. Концерс проводит Центр по реализации проектов в сфере культуры.

Спектакль «Время женщин» (16 +) ставится по одноимённому роману Елены Чижовой. Действие происходит в послевоенном Ленинграде. В центре повествования — тесный мирок коммунальной квартиры, микрокосм советской империи, где личная жизнь приносится в жертву идеологии. Здесь живут немолодые женщины, каждая — со своей трагической судьбой, исковерканной временем: Евдокия из простых людей, помнит царские времена и ненавидит большевиков, Ариадна — образованная утончённая дама с гимназическим прошлым, Гликерия — когда-то кокетливая смешливая девчонка из графского дома, потерявшая в революцию и любовь, и ребёнка. Когда их молодая соседка, одинокая мать, тяжело заболевает, а её маленькая немая дочь Софья, которая «разговаривает» с окружающими при помощи рисунков, остаётся беззащитной перед лицом равнодушного государства, три старухи берут на себя миссию спасения. Их оружие — не протесты и слова, а тихие вечера, наполненные сказками, которые становятся для девочки уроком истории, этики и самой жизни.

Спектакль ставит московский режиссёр Дмитрий Акимов, который в 2024 году поставил в Лысьве «Господ Головлёвых» (18 +) по Салтыкову-Щедрину — спектакль, получивший три номинации на «Золотую маску» и ставший сенсацией краевого фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса». Постановщик намерен разделить сцену визуально на два контрастных пространства: реальное и сказочное — мир повседневности и мир фантазий ребёнка.

Премьера планируется на весну 2026 года.

