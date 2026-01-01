Продукты питания в Пермском крае за месяц подорожали на 0,7% Особенно заметно выросли цены на куриные яйца

Константин Долгановский

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае по итогам февраля составил 100,6%. В продовольственном секторе потребительского рынка произошло повышение цен на товары на 0,7% по сравнению с январём. Об этом сообщает Пермьстат.

Наибольший рост цен зафиксирован на яйца (+8,6%), овощи (+2,2%) и алкогольную продукцию (+1,2%). Среди плодоовощной продукции сильнее всего подорожали морковь, картофель и сладкий перец, подешевели только свежие грибы, замороженные овощи и репчатый лук. Орехи, замороженные ягоды, яблоки, бананы и виноград выросли в цене в пределах от 1,6 до 10%, груши, сухофрукты, лимоны и апельсины подешевели на 0,2-7,4%.

Среди всех групп продовольственных товаров снижение цен наблюдалось на четыре категории, в частности на сливочное масло (-1,8%), мясо и птицу (-1,5%), подсолнечное масло (-1,1%) и крупу и бобовые (-0,5%). Кроме того, на 2-3% подешевел чай, в пределах 1% — колбасные изделия, шоколадные конфеты и мороженое.

Стоимость продукции общественного питания за месяц увеличилась на 1,2%.

Непродовольственные товары в феврале подорожали в среднем на 0,1%. Печатные издания выросли в цене на 4,6%, хлопчатобумажные ткани — на 3,4%, нитки — на 3,5%. Подорожали и металлическая и фарфоро-фаянсовая посуда, ювелирные изделия, мебель, автомобильное топливо.

Стоимость парфюмерно-косметических товаров, моющих и чистящих средств, а также жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) менялась разнонаправленно. Например, крем для лица подешевел на 5,6%, помада подорожала на 10,5%, а цены на ЖНВЛП менялись в пределах 98,5-102,4%.

Незначительно снизились цены на некоторые виды детской одежды, меховых и трикотажных изделий, домашней обуви и товаров галантереи — от 0,1 до 5,1%. От 1 до 3% — на велосипеды, персональные компьютеры, электротовары и бытовые приборы, часы, средства связи.

Услуги подорожали в феврале на 1,2%, ощутимее всего — в сфере зарубежного туризма (+12,7%). Билеты в поезда дальнего следования добавили 7%, ветеринарные услуги — 6,7%.

