Новый трёхосный автобус в Перми вышел на линию 16 марта Город стал первым в России, принявшим такой транспорт в регулярную эксплуатацию

Фото: страница Эдуарда Соснина ВКонтакте

В Перми на линию вышел новый трёхосный автобус. Первым его рабочим днём стало 16 марта. Как отметил в своих соцсетях мэр Эдуард Соснин, он был запущен в год 100-летия автобусного движения в городе и оформлен в специальной памятной ливрее.

По словам главы города, такие автобусы не работали в краевом центре уже много лет. Кроме того, Пермь стала первым в России городом, принявшим машину в регулярную эксплуатацию. Его приобрёл пермский перевозчик «Сити-Бас» для организации движения на маршруте № 59 «М/р Юбилейный—Инфекционная больница».

«Для Перми такая техника — редкость: автобусы с тремя осями не работали на городских маршрутах уже много лет. Новый автобус примерно на 2,5 м длиннее стандартного, вмещает до 130 пассажиров, из них 51 — сидячие места. Дополнительная подруливающая ось повышает манёвренность и равномерно распределяет нагрузку на дорожное полотно», — рассказал Эдуард Соснин.

Перед началом работы транспортное средство оснастили валидаторами, медиапанелями, датчиками пассажиропотока, bluetooth-маячками и системой навигационного контроля, а также системой кругового обзора и мониторинга состояния водителя. Власти оценят его работу в условиях улиц Перми и рассмотрят возможность увеличить на городских маршрутах количество трёхосных автобусов.

