Новый трёхосный автобус в Перми выйдет на линию 16 марта Автобус будет курсировать по маршруту № 59

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Новый трёхосный автобус Volgabus-6270.G4 в Перми будет перевозить пассажиров по маршруту № 59 «М/р Юбилейный—Школа № 136». Запуск запланирован с 16 марта. Об этом сообщает департамент транспорта. В данный момент он завершает подготовку к эксплуатации.

«Автобус, приобретённый перевозчиком ООО «Сити-Бас», сейчас проходит финальную стадию подготовки к эксплуатации. Специалисты пермской компании «НАВИ-Телематика» завершают оснащение 14,5-метровой машины. Перевозчик планирует выпустить автобус на линию 16 марта, на маршрут № 59», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что, кроме стандартного для пермских автобусов оборудования, на этой модели появились новые опции. В частности, транспортное средство оборудовано системой кругового обзора, комплексом видеоаналитики (в реальном времени следит за состоянием водителя: признаками усталости, закрытием глаз, курением за рулём), а также датчиками контроля слепых зон со световой индикацией.

Напомним, первый для города трёхосный автобус был привезён к 100-летию автобусного движения в Перми в январе. Он на 2,5 м больше стандартного автобуса, имеет повышенную вместимость — до 130 пассажиров, включая 51 место для сидения.

