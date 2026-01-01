К вековому юбилею автобусного движения в Пермь прибыл трёхосный автобус Volgabus-6270.G4 вмещает до 130 пассажиров Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

В Пермь к 100-летию автобусного движения привезли новый автобус большого класса. Как рассказал в своём telegram-канале мэр Эдуард Соснин, Volgabus-6270.G4 — первый трёхосный автобус в городе за долгое время.

«Это первый «трёхосник» в Перми за долгое время. Он на 2,5 м больше стандартного автобуса, имеет повышенную вместимость — до 130 пассажиров, включая 51 место для сидения. Кроме того, благодаря третьей оси движение автобуса становится более плавным и манёвренным», — написал глава Перми.

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Сейчас в автобусе устанавливают валидаторы, медиапанели, датчики пассажиропотока, bluetooth-маячки и систему навигационного контроля. Ожидается, что в ближайшие недели он выйдет на один из маршрутов. Власти оценят его работу в дорожных условиях Перми и на основе полученных данных рассмотрят вопрос увеличения в будущем количества таких автобусов.

