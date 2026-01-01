В Перми 16 марта зарегистрирован четвёртый подряд рекорд тепла Температура воздуха превысила показатели 2001 года

Зарина Ситдикова

Метеорологи зафиксировали 16 марта в Перми четвёртый подряд рекорд тепла. Как сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края», в 14:00 температура воздуха достигла отметки в +8,3°С. Данный показатель на 0,7°С превысил рекорд, установленный в 2001 году (+7,6°С).

«Для Перми рекорд тепла стал четвёртым подряд. До этого серии из четырёх подряд рекордов тепла отмечались в нынешнем десятилетии два раза — с 14 по 17 мая 2021 года и с 31 января по 3 февраля 2025 года», — рассказали эксперты.

Отмечается, что в северных районах региона в этот день было ещё теплее. Так, в Кочёво столбики термометров поднялись до отметки в +11,8°С. Это всего на 1°С ниже от рекордного показателя 15 марта. Теплее всего на Урале оказалось на севере Свердловской области — в Ивдели (+12,9°С).

Ранее «Новый компаньон» писал, что рекордная оттепель в Перми увеличила нагрузку на систему водоотведения. В период начала паводка 9-10 марта объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения, вырос на 20-25% по сравнению со среднестатистическими зимними показателями.

