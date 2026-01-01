Рекордная оттепель увеличила нагрузку на систему водоотведения Перми на 25% Горожан призвали не выбрасывать мусор в канализацию

Юлия Усольцева

За последнюю неделю на биологические очистные сооружения Перми поступил увеличенный объем сточных вод. По данным центральной диспетчерской «НОВОГОР-Прикамье», паводок начался 9-10 марта. В этот период объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения, вырос на 20-25% по сравнению со среднестатистическими зимними показателями.

15 марта очистные сооружения приняли более 340 тыс. кубометров сточных вод за сутки, что значительно превышает обычные показатели. В среднем в этом режиме они очищают 250-270 тыс. кубометров в сутки.

Во время снеготаяния талые воды с городских улиц попадают в систему водоотведения, поскольку не все участки города оснащены ливневой канализацией. Это приводит к тому, что вода с грязью и мусором стекает в общую систему.

Фаниль Баязитов, начальник биологических очистных сооружений, отмечает, что работа очистных сооружений осложняется большим количеством песка и щебня, которые смываются с городских дорог. За последние годы объём таких загрязнений увеличился многократно.

Для снижения нагрузки на систему водоотведения «НОВОГОР» призывает горожан быть внимательными и не выбрасывать мусор в канализацию. Остатки пищи, влажные салфетки, ватные палочки и другие предметы необходимо утилизировать в мусорные контейнеры.

Когда лед на реках растает и качество воды в источниках водоснабжения изменится, очистные сооружения водопровода Перми перейдут на паводковый режим работы. В настоящее время водозаборы работают в штатном режиме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.