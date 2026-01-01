Строительство ЖК у «СпешиLove» в Камской долине Перми завершат к 2037 году Объекты первой очереди будут сданы в 2027 году

Дмитрий Енцов

Строительство жилого комплекса «Аксиома» рядом с ТРК «СпешиLove» в Камской долине Перми полностью планируют завершить к 2037 году. Возведение объектов разбито на пять очередей, в рамках которых будут построены жильё, детский сад, поликлиника и другие объекты.

Работы будут выполняться в границах четырёх кварталов площадью 3,2 га, 2,1 га, 3,2 га и 1,5 га, обустройство улично-дорожной сети — на 6 га. Площадь зоны планируемого размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур составит 50 тыс. кв. м, протяжённость улично-дорожной сети — 2,3 км. Также проектом планировки предусмотрена организация движения автобуса на перспективу развития.

На территории будут размещены многоквартирные жилые дома высотой до 12-ти этажей с учётом одного подземного и одного технического (надземного) и до трёх с подземным этажом, с размещением встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных объектов нежилого назначения, в том числе помещений досугового центра и поликлиники — общей площадью 51,6 тыс. кв. м, а также сооружения высотой не более одного этажа под объекты коммунального обслуживания — 33,2 тыс. кв. м.

Площадь квартир без учёта балконов и лоджий домов первой и второй жилых групп составит не более 70 тыс. кв. м, встроенных помещений — не менее 2,1 тыс. в каждой, площадь квартир третьей жилой группы — не более 24 тыс., встроенных помещений — не менее 720 кв. м. Количество парковочных мест для жилой застройки на первую и вторую жилые группы рассчитано на не менее 404 машино-мест, на третью — 138, для нежилой — по 30 и 10 соответственно, у детского сада — не менее шести, у поликлиники и досугового центра — по четыре.

Фото: ООО "Геоокс"

Вместимость детского сада, высота которого будет до четырёх этажей с подвалом, запланирована в 370 мест, площадь — 14,7 тыс. кв. м. Размер спортивной площадки составит 600 кв. м, площадь помещений досугового центра — 250 кв. м. Поликлиника будет рассчитана на 100 посещений в смену. Также проектом запланировано строительство сетей инженерно-технического обеспечения и объектов коммунального обслуживания, согласно договору КРТ, для планируемых объектов капитального строительства.

В рамках первой очереди запланировано архитектурно-строительное проектирование и строительство домов первой жилой группы не позднее 2027 года и до 2030 года — улично-дорожной сети, сети инженерно-технического обеспечения и детского сада. В рамках второй очереди — часть объектов первой жилой группы до 2030 года и до 2034-го — встроенные помещения для поликлиники.

Также до 2034 года запланирована многоквартирная жилая застройка второй жилой группы объектов со встроенными помещениями для досугового центра, сети инженерно-технического обеспечения и улично-дорожная сеть. Завершение объектов четвёртой и пятой очередей — части второй жилой группы и третьей группы объектов, спортивной площадки, улично-дорожной сети с парковочными местами — запланировано не позднее 2037 года.

Кроме того, до 2032 года застройщик должен будет снести объекты капитального строительства, расположенные на четырёх земельных участках общей площадью 130 тыс. кв. м. Объекты находятся по ул. Спешилова, з/у 112, 108 и 110. Проект планировки пока не утверждён.

Напомним, застройка участков по ул. Спешилова ведётся в рамках комплексного развития территории ООО «СЗ «Горизонт» (входит в ГК «Оникс»). Жильё в ЖК «Аксиома» будет комфорт-класса. Осенью 2024 года проект получил одобрение минимущества на возведение сразу всех этапов. В рамках соглашения компания также обустроит сквер возле ТРК на участке в 3,18 га.

