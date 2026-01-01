Пермская авиакомпания впервые выполнила рейс в Монголию В географии полётов «Геликса» 36 стран

Фото: сообщество Gelix Airlines ВКонтакте

Пермская авиакомпания «Геликс» расширила географию полётов. Как сообщается в официальных соцсетях фирмы, 11 марта был совершён рейс грузового самолёта Ил-76 из аэропорта «Ульяновск-Восточный» в аэропорт «Чингисхан», расположенный рядом со столицей Монголии.

«В ночь на 11 марта грузовой самолёт Ил-76 совершил рейс из аэропорта «Ульяновск-Восточный» в международный аэропорт «Чингисхан», расположенный вблизи Улан-Батора, столицы Монголии. Это уже 36 страна в географии полётов авиакомпании «Геликс», — рассказали представители компании.

Перевозчик обеспечил полную логистику груза весом 1,2 т до аэропорта в Ульяновске. Инженерно-технический экипаж произвёл погрузку на борт в сжатые сроки с помощью специального оборудования авиакомпании и выполнил перевозку в соответствии с заявленным графиком.

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Геликс» получил лицензию от Ростехнадзора на транспортировку ядерных материалов и радиоактивных веществ на срок три года. Компания стала третьим авиаперевозчиком в России, обладающим таким правом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.