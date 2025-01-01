Пермская авиакомпания будет перевозить ядерные материалы Фирма «Геликс» получила соответствующую лицензию Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба компании "Геликс"

Пермская компания «Геликс» получила разрешение на осуществление деятельности, связанной с ядерными и радиоактивными элементами. Информацию об этом предоставил «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на руководителя организации Вадима Балдина и данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Компания получила лицензию от Ростехнадзора на транспортировку ядерных материалов и радиоактивных веществ. Срок действия лицензии составляет три года.

Глава АО «Авиакомпания Геликс» Вадим Балдин уточнил, что его фирма стала третьим авиаперевозчиком в России, обладающим аналогичным правом.

«Геликс» специализируется на авиационных грузоперевозках, используя парк из пяти самолетов Ил-76 ТД. Помимо этого, её дочерняя компания, ООО «Геликс Аэро», организует полеты на вертолетах Ми-8, в том числе туристические маршруты по северному Уралу и Пермскому краю. Компания была основана в Перми в 1991 году, после чего была перерегистрирована в Ханты-Мансийском автономном округе.

