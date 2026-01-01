В Перми заработала система оплаты парковок Власти обратили внимание на важные условия доступа к сервисам

Олег Антонов

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» сообщает , что автоматизированная система оплаты парковок в Перми полностью функционирует.

В учреждении напомнили, что для оплаты парковки доступны следующие способы: сайт (permparking.ru); SMS-сообщение (на номер 7878); мобильное приложение («RuParking»); паркомат; сервис «СберБанк Онлайн»; терминалы и банкоматы Сбербанка.

Так в МКУ обратили внимание на важные условия доступа к сервисам.

Так, доступ к порталу и приложению ограничен территорией РФ. Подключение через VPN-сервисы не поддерживается, и вход при активированном VPN невозможен.

Пользователи iPhone могут столкнуться с техническими проблемами при запуске приложения «RuParking». Для восстановления работы приложения рекомендуется его переустановить.

Служба поддержки: 8-800-300-7777.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 11 марта в работе автоматизированной системы оплаты парковок Перми возникли технические неполадки. По информации специалистов учреждения, портал permparking.ru подвергается массированной DDoS-атаке. Для обеспечения безопасности портал временно был закрыт, а другие сервисы оплаты тоже не работали из-за продолжающейся киберугрозы. Отмечалось, что с 10 по 13 марта пользователи платных парковок не будут привлекаться к административной ответственности за неуплату услуги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.