Президент России наградил главу отдела пермского племенного предприятия Указ подписан 12 марта

Президент Владимир Путин 12 марта подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечен начальник племенного отдела пермского предприятия по селекционно-племенной работе.

Валерий Юркин возглавляет отдел ООО «Пермское» по племенной работе» в Прикамье. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу его награждают медалью «За труды по сельскому хозяйству».

Согласно Rusprofile, ООО «Пермское» по племенной работе» зарегистрировано в 2013 году в д. Песьянка Пермского округа. Специализируется на разведении крупного рогатого скота. Организацией управляет Яна Билас, учредителями выступают зоотехник по племенной работе предприятия Елена Лебедева, финансовый директор Денис Рябов и заместитель директора Вячеслав Кривошеев; каждый из них владеет долей в 33,3%. В 2024 году выручка ООО составила 53,2 млн руб., чистая прибыль — 15,4 млн руб.

В феврале Владимир Путин отметил наградой заместителя председателя Контрольно-счётной палаты Пермского края Ирину Денисову. Она удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

