Президент наградил зампреда Контрольно-счетной палаты Пермского края Ирина Денисова удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Поделиться Твитнуть

фото: Контрольно-счётная палата Пермского края

Согласно Указу Президента РФ от 6 февраля 2026 года, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Ирина Денисова, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

В Контрольно-счетной палате Пермского края подчеркнули, что это первая государственная награда, врученная действующему сотруднику ведомства.

Ирина Денисова имеет два высших образования: экономическое и математическое.

Ее профессиональный путь начался с должности главного специалиста департамента имущественных отношений Пермской области, а затем она заняла пост заместителя министра в министерстве строительства и архитектуры Пермского края.

С 2014 года Ирина Афанасьевна работает в Контрольно-счетной палате Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.