Субсидированные рейсы в Абхазию из Перми возобновят летом Полёты запланированы в июле и августе

Константин Долгановский

Летом продолжатся субсидированные парные рейсы из Перми в Сухум (Абхазия). Соответствующее изменение в перечень субсидируемых маршрутов воздушного транспорта на 2026 год было внесено краевым минтрансом.

В частности, в январские праздники были выполнены четыре парных рейса по данному направлению. Перечнем были запланированы ещё два рейса из Перми в Сухум и обратно — с 1 по 31 июля, поправками от 11 марта запланирован ещё один парный рейс в период с 1 по 31 августа.

Предельный размер субсидии авиаперевозчику на осуществление полётов в январе и июле из бюджета Пермского края составляет 3,5 млн руб. на один парный рейс. На осуществление парного рейса в августе — 2,6 млн руб.

Напомним, в список субсидируемых маршрут из Перми в Сухум вошёл в конце прошлого года. Рейсы выполнила авиакомпания «Руслайн».

