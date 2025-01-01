Из Перми запустят субсидируемые авиарейсы в Абхазию Также утверждены 10 маршрутов по России Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Минтранс Прикамья утвердил 10 субсидируемых маршрутов. Среди них — Самара, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкала, Когалым, Нижневартовск и Усинск. В стадии согласования сейчас находятся также Краснодар и Нарьян-Мар.

Эти направления вошли в перечень субсидируемых Росавиацией, отметили в ведомстве.

Кроме того, из столицы Прикамья планируется открыть прямой рейс до Сухума (Абхазия). Направление будет субсидироваться с 1 по 11 января, а также с 1 по 31 июля следующего года.

В ведомстве также напомнили, что в 2025 году из Перми запустили два новых маршрута: в Ярославль и Горно-Алтайск. Загрузка на них составила 75-80%. Перелёты в эти города продолжат за счёт региональной субсидии.

«Сейчас выбираем авиаперевозчиков по субсидируемым направлениям (финансируемым за счет региона). Это маршруты в Ярославль, Горно-Алтайск, Минск и Сухум», — пояснили в минтрансе Прикамья.

Авиакомпании выберут в конце декабря.

