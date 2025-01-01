В новогодние праздники пермяки смогут напрямую улететь в Ярославль и Сухум Дополнительные рейсы вводятся с 3 января Поделиться Твитнуть

Фото: авиакомпания "РусЛайн"

В период новогодних праздников авиакомпания «РусЛайн» расширяет свою маршрутную сеть, предлагая дополнительные рейсы из Перми в Ярославль и Сухум. Информация об этом размещена на официальной странице авиакомпании в социальных сетях.

Согласно расписанию, полеты по направлению Пермь—Ярославль—Пермь состоятся 6 и 8 января. Рейсы в Сухум и обратно будут выполняться 3, 4, 10 и 11 января.

Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах Bombardier CRJ100/200, рассчитанных на 50 мест. Время полёта из Перми в Ярославль составит 1 час 45 минут, а до Сухума — 3 часа 25 минут.

Начальная цена билетов в одном направлении составляет 3500 руб. до Ярославля и 8600 руб. — до Сухума.

В авиакомпании подчеркнули, что новогодние праздники — хорошая возможность для отдыха и получения новых впечатлений без пересадок и длительных путешествий. Но пассажирам рекомендуют заблаговременно планировать свои поездки и приобретать билеты, учитывая традиционно высокий спрос на авиаперелеты в праздничные дни.

Как ранее писал «Новый компаньон», прямые авиарейсы из Перми в Ярославль «РусЛайна» запустили 18 июля, а в начале октября стало известно, что их продлят до весны 2026 года. Лётная программа продолжится до 27 марта 2026 года по пятницам и воскресеньям.

