Перелёты из Перми в Ярославль продлили до весны 2026 года Ранее лётная программа была рассчитана до октября 2025 года

Олег Антонов

Авиарейсы из Перми в Ярославль продлены до весны 2026 года. Рейсы будут обслуживаться авиакомпанией «РусЛайн». Информация об этом содержится на сайте аэропорта Большое Савино.

Лётная программа в Ярославль продолжится до 27 марта 2026 года по пятницам и воскресеньям. Ранее сообщалось, что полёты по данному направлению продлятся до 24 октября 2025 года.





Напомним , прямые авиаперевозки от авиакомпании «РусЛайн» по маршруту Пермь—Ярославль запустили 18 июля. Пассажиров перевозят 50-местные канадские самолёты Bombardier CRJ100/200. По информации авиаперевозчика, стоимость билетов в одну сторону будет начинаться от 3 тыс. руб. за человека. Время в пути составляет 1 час 45 минут.





О возобновлении прямого авиасообщения между Пермью и Ярославлем стало известно в феврале. На субсидирование воздушных перевозок по данному направлению в бюджете региона предусмотрели 38 млн руб., такие же обязательства на себя взяла Ярославская область, маршрут будут финансировать на паритетных условиях, 50 на 50%.

