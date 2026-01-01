В Прикамье установили количество иностранных машин в реестре такси на 2026 год Квота в федеральном законе предусмотрена до 2033 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края установило количество автомобилей иностранного производства, сведения о которых могут быть внесены в региональный реестр легковых такси. Согласно соответствующему документу, в 2026 году показатель составит 2625 транспортных средств.

Речь идёт об автомобилях, которые принадлежат физическим лицам на праве собственности более шести месяцев и будут использоваться для перевозок пассажиров легковым такси, а также в отношении которых уполномоченным органом установлено соответствие квоте, предусмотренной федеральным законом до 1 января 2033 года. Её размер составляет 25% от общего количества авто в региональном реестре на 28 февраля 2026 года — при расчёте на 2026 год, и на 31 декабря календарного года, предшествующего году подачи уведомления о включении машины в реестр, при расчёте квоты на 2027-й и последующие годы.

Порядок определения общего количества транспортных средств с учётом указанного исключения, которые могут быть внесены в региональный реестр такси, минтранс Прикамья утвердил накануне. Кроме того, утверждён порядок учёта и рассмотрения уведомлений о внесении сведений о таких автомобилях в реестр.

Напомним, в начале марта в российских регионах, в том числе в Пермском крае, в силу вступило требование о переводе таксопарков на автомобили отечественного производства. В региональный реестр такси будут включать только те модели, которые набрали необходимое совокупное количество баллов локализации или были выпущены в рамках специальных инвестиционных контрактов. Планируется, что с 2033 года количество баллов локализации станет единственным критерием для регистрации такси.

При принятии соответствующих изменений в региональный закон о такси краевым заксобранием также была принята поправка, разрешающая самозанятым водителям такси работать на автомобилях иностранного производства.

