В Пермском крае приняты поправки в закон о такси Изменения начнут действовать в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законодательное собрание Пермского края приняло законопроект о внесении поправок в региональный закон о такси. Документ был поддержан во втором чтении на пленарном заседании парламента 19 февраля.

Напомним, изменениями региональные нормы приводятся в соответствие с федеральным законодательством. В первом чтении проект закона был принят в январе. Он предполагает, что с марта 2026 года в реестр легковых такси могут включаться только авто отечественного производства.

При этом обратной силы закон иметь не будет — все автомобили, включая иномарки, зарегистрированные в реестре до вступления поправок в силу, будут продолжать перевозить пассажиров до конца срока эксплуатации. По мнению экспертов, резких изменений в вопросе доступности такси, качества услуг и спроса это не повлечёт.

Ко второму чтению в проект закона была добавлена поправка, разрешающая самозанятым водителям такси работать на автомобилях иностранного производства. Согласно ей, доля автомобилей иностранного производства в региональном реестре такси может составлять 25%. Квота предусмотрена только для самозанятых владельцев иномарок. Исключение будет действовать до 2033 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.