Поставили на отечественный счётчик

С начала марта 2026 года почти во всех российских регионах, в том числе в Пермском крае, в силу вступит новое требование о переводе таксопарков на автомобили отечественного производства. В региональный реестр такси будут включать только те модели, которые набрали необходимое совокупное количество баллов локализации или были выпущены в рамках специальных инвестиционных контрактов. Планируется, что с 2033 года количество баллов локализации станет единственным критерием для регистрации такси.

При этом обратной силы закон иметь не будет. Поэтому все автомобили, включая иномарки, зарегистрированные в реестре до 1 марта, будут продолжать перевозить пассажиров до конца срока эксплуатации.

Минпромторг РФ осенью опубликовал список машин, которые можно будет регистрировать в такси в соответствии с новым правилом. В него вошли шесть марок и 22 модели транспортных средств: Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, которые производятся в Татарстане и Владивостоке, Evolute и Voyah, выпускаемые в Липецкой области. По данным Минтранса Пермского края, условиям локализации в регио­не соответствуют 5,7 тыс. машин из 10,5 тыс., что составляет 54% от общего числа.

Также предполагается, что дополнительно в перечень Минпромторга войдут Haval, BAIC и Kaiyi, которые производятся в Калининграде и Тульской области. После их внесения в реестре такси Прикамья нормам будут соответствовать 65% автомобилей.

Как отметили в АНО «Общественный совет по развитию такси», несмотря на то, что закон ещё не вступил в силу, его влияние проявилось сразу же с момента его утверждения. Таксопарки и перевозчики на протяжении нескольких месяцев ожидали перечень локализованных автомобилей, в связи с чем в последние полгода многие из них фактически приостановили обновление автопарков.

«В настоящее время предварительный список локализованных моделей опубликован, однако он остаётся достаточно узким и не в полной мере отвечает экономике бизнеса такси. Перевозчики ожидают его расширения со стороны Минпромторга в ближайшее время. В целом возможности для обновления автомобилей такси с марта будут существенно ограничены, при этом в Пермском крае действует дополнительное требование — автомобиль такси должен быть белого цвета», — добавили в организации.

Представители рынка уверены, что 1 марта не произойдёт резких изменений в вопросе доступности такси, качества услуг и спроса.

«Я думаю, 1 марта 2026 года никто этого не почувствует одномоментно. Эффект будет спустя время, не сразу, не «по щелчку». Это возможно в том случае, если, например, цены в автосалонах на автомобили Lada изменятся «по щелчку». А отрасль будет выживать, как и во все эти времена. Будем приспосабливаться, будем поддерживать в любом случае», — прокомментировал владелец пермского таксопарка «Эпоха» Дмитрий Еньчев.

Он обратил внимание, что закон введён для поддержки производителей отечественного автопрома, о положительном эффекте для рынка такси пока говорить нельзя. При этом Еньчев не исключает, что при правильном подходе таксомоторная отрасль, покупая автомобили российского производства, окажет положительное влияние на автомобилестроение.

Ожидания и вызовы

В долгосрочной перспективе отрасли придётся столкнуться с рядом вызовов. В Совете по развитию такси ключевой проблемой называют отсутствие мер целевой государственной поддержки обновления автопарков такси. Высокая ключевая ставка, дорогое кредитование и лизинг могут привести к тому, что в ближайшие один-два года темпы обновления замедлятся, перевозчики будут стараться продлевать срок эксплуатации ранее зарегистрированных автомобилей, что приведёт к устареванию парка и снижению качества услуг.

На ценообразовании, отмечает Дмитрий Еньчев, может сказаться удорожание автомобилей, включённых в перечень Минпромторга. Таксопарки и ранее приобретали автотранспорт отечественного производства, однако теперь он может вырасти в цене, поскольку его обязуют покупать. Кроме того, иностранные бренды часто более комфортны и надёжны, поэтому закон скажется и на качестве предоставляемых услуг.

С трудностями могут столкнуться и самозанятые водители, доля которых сейчас превышает численность других категорий перевозчиков. Для них были введены смягчающие меры в виде квоты на регистрацию нелокализованных автомобилей, чтобы в течение ближайших лет происходило естественное обновление личного автопарка, а новый транспорт приобретался с учётом требований по локализации.

В Совете по развитию такси сообщают, что кадровый дефицит в отрасли сохраняется уже на протяжении третьего года. Он сформировался под воздействием ужесточения требований, в том числе ограничений на работу в такси для граждан с судимостью, обязательного дополнительного страхования ответственности перевозчиков, ограничений на работу иностранных граждан. Ожидается, что ситуация в ближайшее время сохранится, действующая квота для самозанятых может оказаться недостаточной и часть перевозчиков может уйти в нелегальный сегмент рынка.

«На рынке такси сохраняется сложная экономическая ситуация для развития бизнеса. На протяжении уже нескольких лет правила работы для перевозчиков последовательно ужесточаются, что увеличивает финансовую нагрузку на отрасль. При этом общее экономическое положение также остаётся непростым: высокая стоимость и ограниченный доступ к кредитованию существенно сдерживают инвестиции в развитие бизнеса такси», — констатируют в совете.

Общая экономическая нагрузка на бизнес продолжила расти — в течение года цены повышались как на автомобили, запчасти и техобслуживание, так и на топливо. По словам представителей рынка, пока условий для снижения тарифов на услуги нет, а в случае отсутствия дополнительных мер поддержки поездки будут дорожать, что негативно скажется на потребительском спросе.

«С точки зрения поиска решений ключевым фактором сохранения доступности услуг такси может стать внедрение целевых мер государственной поддержки перевозчиков. Например, предоставление субсидий на обновление автопарков, налоговые и кредитные каникулы, а также льготные процентные ставки по кредитованию и лизингу», — поделились в Совете по развитию такси.

