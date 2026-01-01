Пермский краевой суд поставил точку в деле о хищении из фонда «Содействие – XXI век» Елене Найдановой ужесточили наказание Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Пермский краевой суд пересмотрел приговор в отношении бывшего руководителя благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой, которая в составе организованной группы присвоила 67,7 млн руб. из средств фонда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В декабре 2025 года Ленинский районный суд Перми признал Елену Найданову виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ и заочно приговорил её к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд установил, что Найданова и бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева заключали фиктивные договоры на оказание услуг и проведение благотворительных мероприятий, которые не проводились на самом деле. Общая сумма похищенных средств составила 67,7 млн руб. В 2023 году Найданова скрылась и была объявлена в международный розыск, её местонахождение до сих пор неизвестно.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда изменила приговор, назначив дополнительное наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. руб. Арест на денежные средства Найдановой оставлен в пределах суммы штрафа. В остальном приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба адвоката отклонена.

