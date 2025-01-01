Экс-директора фонда «Содействие ХХI век» Елену Найданову приговорили к трем годам лишения свободы Если осужденная будет разыскана и задержана, дело рассмотрят заново Поделиться Твитнуть

Экс-директора фонда «Содействие ХХI век» Елену Найданову заочно приговорили к трем годам лишения свободы. Она обвиняется в хищении 67,7 млн руб. Об этом сообщает Properm.ru.

Если осужденная будет разыскана, экстрадирована и задержана, то, по закону, дело рассмотрят заново.

Напомним, ранее гособвинитель Светлана Плотникова, выступая в ходе судебного заседания, заявила, что в деле имеется достаточно доказательств вины подсудимой Елены Найдановой, включая её признательные показания, данные на этапе предварительного следствия. Речь шла о средствах, которые изначально предназначались для законной деятельности благотворительного фонда, однако были использованы незаконным образом.

Помимо реального тюремного срока и крупного штрафа, прокуратура ходатайствовала о запрете для Найдановой занимать руководящие должности в течение 2,5 лет.

Согласно обвинению, средства фонда, поступившие от компании «ЛУКОЙЛ», направлялись на финансирование избирательных кампаний и удовлетворение интересов региональных чиновников.

Судебные слушания по делу начались летом прошлого года, однако неоднократно переносились из-за отсутствия обвиняемой — она находится за пределами России. Впоследствии её дело было выделено в отдельное производство.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в январе прошлого года Ленинский суд Перми вынес приговор по делу другого фигуранта — бывшему заместителю председателя правительства Пермского края Елене Лопаевой. Она была признана виновной в хищении 68 млн руб. из средств фонда «Содействие XXI век» и приговорена к четырём годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Позднее ей смягчили наказание, назначив два года, шесть месяцев и 12 дней ограничения свободы. При этом представление уголовно-исполнительной инспекции о снятии судимости с Лопаевой было оставлено без рассмотрения. Осуждённая не может выезжать за пределы Перми и менять место жительства.





