Популярный пермский ресторан открылся с новой концепцией

Ресторан «Чайка ЗаЗа» около Речного вокзала открылся с новой концепцией. В начале февраля «Чайка ЗаЗа» закрылась на ремонт, а в преддверии 8 Марта открылась с обновлёнными интерьером и меню.

Как рассказали «Новому компаньону» в компании «ЗаЗа Груп», ресторан позиционируется как место встреч за большим столом; место, посвящённое духу курортной жизни у моря и атмосфере портовых городов от Лиссабона до Сингапура, где смешиваются языки, культуры и вкусы.

Ключевая идея нового меню от Константина Мехоношина — «кухня портовых городов»: непафосная, несложная гастрономия, понятная еда, которую хорошо заказывать для большой компании — испанские пинчос, английские фиш-энд-чипс, итальянская паста фреска (паста ручной работы), азиатский удон и ближневосточный хумус. Важная часть меню — рыба и мясо на гриле. Большинство блюд — из тех, что можно заказывать на компанию. Среди ударных позиций — пинчос с копчёной уткой и соусом из сыра бри, а также с лососем, кремом унаги и острым манго; хумус из авокадо с печёными томатами; печёный перец рамиро с риетом из копчёного судака; креветки пиль-пиль; салат «Стейк с миксом зелёных листьев»; суп чили кон карне с соусом дзадзики; грудка цыплёнка на гриле в трюфельном соусе; на десерт — гречневый медовик и шоколадный чизкейк с оливковым маслом и молдонской солью.

Новая посуда — португальская керамика Costa Nova, текстиль для сервировки (скатерти, салфетки) — из Испании. Номерки в гардеробе собрали вручную из бусин натурального аквамарина, а официанты одеты в футболки-тельняшки, сшитые на заказ.

Во всех материалах о ресторане название теперь пишется только кириллическими буквами.

