Проект планировки территории под новый дом у парка Горького в Перми утверждён Здание планируют построить до 2031 года

участок по адресу Краснова, 16

Олег Антонов

Минимущества Пермского края утвердило проект планировки территории через дорогу от парка им. Горького в региональном центре. В квартале улиц Пушкина, Сибирской, Краснова и Газеты «Звезда», по ул. Краснова, 16, планируется возведение нового жилого дома.

Напомним, на месте снесённого трёхэтажного аварийного дома планируется возвести жилой дом высотой до шести этажей площадью 1,1 тыс. кв. м, одноэтажный объект нежилого назначения площадью 622 кв. м и объект коммунальной и инженерной инфраструктуры высотой до двух этажей площадью 2,5 тыс. кв. м.

Документация предусматривает строительство квартир общей площадью без учёта балконов в новом доме не более 6,6 тыс. кв. м и размещение на его территории парковки не менее чем на 29 машино-мест. Проектирование и строительство объекта должны быть завершены до 2031 года.

