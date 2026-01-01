На месте снесённого аварийного дома у парка Горького в Перми появится новостройка Здание планируется построить высотой до шести этажей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на месте снесённого аварийного дома через дорогу от парка им. Горького, по ул. Краснова, 16, планируется возведение нового жилого дома. Это следует из проекта приказа краевого минимущества, утверждающего проекты планировки и межевания территории.

Документация по планировке территории касается квартала в Свердловском районе города, ограниченного улицами Пушкина, Сибирской, Краснова и Газеты «Звезда». Здесь запланировано размещение объектов капитального строительства жилого назначения не более шести этажей, предельной высотой до 22 м и площадью 1,1 тыс. кв. м, нежилого назначения — высотой не более одного этажа и площадью 622 кв. м, коммунальной и инженерной инфраструктуры — до двух этажей площадью 2,5 тыс. кв. м.

Фото: ГБУ ПК «Институт территориального планирования»

Проектом межевания предусмотрено образование четырёх земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. Образование участков, в отношении которых предполагаются резервирование и изъятие для государственных или муниципальных нужд, не предусмотрено.

Площадь всех квартир без учёта балконов в новом доме составит не более 6,6 тыс. кв. м. Также проектом планировки предусмотрено размещение парковки не менее чем на 29 машино-мест. Проектирование и строительство объекта должны быть завершены до 2031 года.

Напомним, ранее по ул. Краснова, 16 находился трёхэтажный дом, построенный в 1936 году. После признания его аварийным в 2023 году было принято решение о его сносе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.