В Перми напротив парка имени Горького снесут аварийный дом Впоследствии планируется осуществить реновацию данной территории Поделиться Твитнуть

В ближайшее время для обеспечения безопасности горожан состоится снос ветхого трёхэтажного здания по ул. Краснова, 16 в Перми. Дом 1936 года постройки находится напротив Центрального парка развлечений им. Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный момент собственник объекта капитального строительства подготовил документы и направил уведомление о планируемом сносе. После получения согласования начнётся демонтаж здания.

Как отметили в администрации, впоследствии на данной территории планируется осуществить реновацию. Здесь появится новый объект, «параметры которого будут определены проектом с соблюдением градостроительных регламентов».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.