Центр активного отдыха в Прикамье выставил на продажу сноутюбинговый бизнес Продаются подъёмники и «ватрушки»

В Прикамье центр активного отдыха «Полазна» выставил на продажу сноутюбинговый бизнес со всеми комплектующими. Новому владельцу перейдут в собственность подъёмники, ратрак и более 300 «ватрушек» для катания.

«Подъёмники, ратрак, более 300 «ватрушек», бизнес-идея, как правильно построить и продвигать этот проект, — мы со своим 20-летним опытом поможем вам в этом деле», — сообщается в объявлении.

Как писал ранее «Новый компаньон», осенью ЦАО «Полазна» продавал оборудование для искусственного оснежения горнолыжных трасс, а также деревянные туристические домики «А-фрейм» у экотропы. Домики были выкуплены основателем проекта парусных путешествий Pleshkoff Family Никитой Плешковым для развития яхтенного глэмпинга.

Напомним, размещение горнолыжной базы «Полазна» на землях, принадлежащих государству, было признано судом незаконным. В настоящее время участки переданы краевой спортивной школе олимпийского резерва по горным лыжам и сноуборду.

