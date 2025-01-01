Алёна Бронникова В Пермском крае планируют открыть яхтенный глэмпинг Авторы проекта предполагают разместить его в Оханске Поделиться Твитнуть

Туристические домики «А-фрейм» из центра отдыха «Полазна» в Пермском крае, выставленные на продажу 1 октября, обрели нового владельца. Им стал основатель проекта Pleshkoff Family Никита Плешков.

Фото из личного архива Никиты Плешкова

Как сообщил «Новому компаньону» новый владелец, домики планируется разобрать и перевезти на новое место. Площадка под будущий глэмпинг пока не определена, вероятнее всего она будет находиться рядом с Оханском. Рассматриваются два варианта, но авторы идеи готовы рассмотреть и другие предложения на берегу больших рек, куда можно зайти на парусном судне, не дальше 100 км от Перми или Чайковского.

Уникальность будущего проекта — в увязке комфортного загородного отдыха с возможностью покататься на яхте. По словам Никиты Плешкова, в Пермском крае пока нет подобных проектов, а в целом по России такие услуги можно найти только в яхтенном глэмпинг-парке «Точка Немо» в Ярославской области.

«Мы очень давно занимаемся яхтингом на Каме, организуем путешествия за границу, ходили зимой по океану. В какой-то момент захотелось чего-то более земного, я начал увлекаться дизайном домов, попал на обучение по строительству глэмпингов и глубоко проникся этим. Я генерировал идею, как объединить путешествия и глэмпинг. Сегодня глэмпинг — про активности, интересную доппрограмму. Мы хотим, чтобы человек мог покататься на яхте, поучиться управлять парусом и при этом остановиться в комфортных современных условиях», — рассказал он.

Маленький проект создаётся небольшой командой, и авторы приглашают всех желающих присоединиться к переезду. Помимо трёх домов «А-фрейм», в будущем глэмпинге можно будет остановиться в доме-сфере. Тематика проекта будет связана с путешествиями, океаном и местными традициями.

Приступить к строительству планируется с началом яхтенного сезона — весной, а завершить работы к осени — в августе-сентябре. Глэмпинг будет всесезонным, зимой гостей будут обучать кайтингу. Рабочее название глэмпинга — «Счастье на Каме».

Ранее «Новый компаньон» подробно писал о ситуации на рынке глэмпингов в Пермском крае. По словам экспертов, интерес к глэмпингам сохраняется, существует определённый сегмент туристов, предпочитающих активный отдых с комфортным размещением.

