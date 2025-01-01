Алина Наумова Думать, как турист Глэмпинги в Пермском крае остаются востребованными, но не все владельцы справляются с ведением этого бизнеса Поделиться Твитнуть

Фото: Василий Вавилов

В июле 2025 года правительство России распорядилось выделить Пермскому краю 363,7 млн руб. «на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов».

В документе указано, что в 2025 году на их строительство направят 135 млн руб., в 2026 году — 147 млн руб., а в 2027-м — 81,3 млн руб. В министерстве туризма Пермского края сообщили, что инициативу софинансирует и регион — инвестиции составят более 470 млн руб. Планируется, что появятся 12 модульных гостиниц с 252 номерами в семи округах региона — Кунгурском, Добрянском, Пермском, Чусовском, Чайковском, Губахинском и Куединском.

В краевом минтуризма отметили, что с помощью субсидии можно создавать новые глэмпинги и кемпинги и улучшать уже существующие: «в обоих случаях это вызывает интерес у туриста».

В ведомстве пояснили, что интерес предпринимателей к такой мере поддержки только растёт: «Сегодня, когда появляются результаты, первые реализованные проекты, интерес вырос кратно. В регионе расширяется география путе­шествий туристов и, соответственно, увеличивается интерес инвесторов к территориям». При этом в момент появления таких субсидий инвесторы проявляли небольшую активность — у них «было много вопросов, опасений».

«В 2023—2024 годах в рамках аналогичной меры поддержки уже реализовано семь инвестиционных проектов по созданию 195 номеров в модульных гостиницах. На данные цели из федерального бюджета Пермскому краю была выделена субсидия в объёме 255,8 млн руб.», — рассказали в минтуризма региона.

Екатерина Шестакова, доцент НИУ ВШЭ — Пермь, отметила, что опыт создания глэмпингов и кемпингов при грантовой поддержке минтуризма Пермского края существует на протяжении нескольких лет. Первые гранты начали выделять в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году. В 2024 году было поддержано 12 проектов по модульным средствам размещения на территории восьми муниципалитетов.

«Благодаря нацпроекту появляются коллективные средства размещения новейшего типа — с отличными видовыми характеристиками, современным функционалом и сервисами», — поделились в краевом министерстве по туризму.

Неоправданные ожидания

Между тем глэмпинги всё чаще стали появляться на сайтах бесплатных объявлений — в 2025 году в Пермском крае продавалось около десяти таких мест для отдыха, в настоящее время в продаже находятся два глэмпинга. Говоря о причинах продаж, Екатерина Шестакова отметила, что это может быть связано с грантами, после получения которых оборудование и глэмпинги нельзя продавать в течение трёх лет.

«Если бизнес-план был составлен не совсем корректно или собственники не хотят заниматься этим направлением, то сейчас, спустя три года после получения денег, они могут законным образом выставить глэмпинг или кемпинг на продажу», — объяснила Екатерина Шестакова.

Вероника Санникова, сооснователь «Хютте», одного из первых глэмпингов в Пермском крае, говорит, что многие предприниматели считали этот бизнес возможностью заработать «лёгкие деньги», построить «дешёвые домики» и вложить минимальные средства. Однако на практике всё оказалось иначе: этот бизнес, по словам Вероники Санниковой, не так прост и требует активного участия собственника.

«Здесь и про сервис, и про гостеприимство, и про техническую подкованность, и работу с клиентами», — объясняет она.

Модульные гостиницы сразу вызвали интерес у клиентов, и, как считает Вероника Санникова, постепенно спрос начал превышать предложение.

«Предприниматели увидели, что глэмпинги загружены клиентами, и решили, что так будет в любом проекте. Но с увеличением их количества потребитель начал между ними выбирать, разбираться в объектах размещения, в локациях. Соответственно, постепенно глэмпинги начали разгружаться», — рассказывает сооснователь «Хютте».

О неоправданных ожиданиях бизнесменов говорит и Василий Вавилов, владелец глэмпинга «Горы Реки» и компании «Доступный Урал». Он связывает увеличение продаж глэмпингов с неправильно выбранной финансовой моделью — их владельцы получили более долгую окупаемость, чем планировали.

«Глэмпинг — это личная история, зачастую семейная. Туда надо вкладывать душу и личное время. Просто вложить деньги и ждать окупаемости — плохая стратегия, на которой разваливается весь бизнес», — считает Василий Вавилов.

Он также подчеркнул, что для успешного бизнеса необходимо «думать, как турист», — важно не столько место будущего глэмпинга, а сама идея и понимание «зачем вы это делаете и для кого».

При этом, по мнению Вероники Санниковой, закрытие глэмпингов — это «нормальный бизнес-процесс».

«Какие-то места открываются, какие-то закрываются. Этот рынок относительно новый — сначала на глэмпинги и кемпинги был заметный бум, сейчас наступил момент продаж и закрытий. Эта история — обычный жизненный цикл», — говорит она.

Место имеет значение

Екатерина Шестакова говорит, что снижения интереса к глэмпингам нет, так как есть сегмент туристов, предпочитающих активный отдых с комфортным размещением, и «загруженность глэмпингов в целом достаточно хорошая».

При этом, по словам представителей индустрии, мест для размещения туристов в крае до сих пор недостаточно, поэтому субсидия, как объясняют в краевом минтуризма, позволит быстро нарастить «ёмкость номерного фонда и создать комфортные условия для гостей региона».

Анна Комкова, сооснователь комплекса «Панорамный» в Усьве, отметила, что глэмпинги и кемпинги особенно востребованы, если они размещены в локациях с большим потоком туристов. По словам Екатерины Шестаковой, это связано с тем, что в таких местах есть разные виды активностей.

«В краевой столице и рядом с ней открылось много гостевых домов и небольших комплексов — у них большая конкуренция. Это влияет и на их загрузку. При этом на территории края таких мест размещения немного и вообще существует их дефицит», — поделилась Анна Комкова.

Представители глэмпингов и кемпингов отмечают, что загруженность мест размещения зависит как от местоположения, так и от сезона. Так, например, «Хютте» расположен в туристическом месте Пермского края — в Чусовском округе, в направлении Усьвинских столбов и Каменного города. Высокий спрос наблюдается летом, в сезон отдыха и отпусков. Интерес клиентов также возрастает в праздничные дни и новогодние праздники.

«Панорамный» находится в самом посёлке Усьва, недалеко от Усьвинских столбов и Каменного города. Летом, по словам Анны Комковой, загрузка составляет 90—100%, у глэмпинга «большой поток клиентов и туристов, которые постоянно возвращаются».

Как отметила Вероника Санникова, спад клиентов традиционно выпадает на апрель и ноябрь. Об этой же тенденции говорит и Анна Комкова: по её словам, в эти месяцы начинается «межсезонье» — период сокращения потока клиентов, в том числе из-за плохих погодных условий. Василий Вавилов пояснил, что в эти месяцы люди не любят путешествовать, а в самих глэмпингах пусто. Речь идёт об удалённых от Перми комплексах.

«Те объекты, что находятся рядом с городом, загружены более равномерно, так как выполняют роль «дачи» для постояльцев», — заметил Василий Вавилов.

Но, по мнению экспертов, это направление останется востребованным как для предпринимателей, так и для клиентов.

«Людям нужно отдыхать. Глэмпинг — это как съездить на базу отдыха, но с современными обновлениями. Поэтому это направление всегда будет востребованным, я уверена. Но, естественно, выживать будут проекты, у которых есть внимание собственника или правильно выстроенная бизнес-структура», — добавила Вероника Санникова.

Анна Комкова также считает, что глэмпинги и кемпинги будут востребованы, так как «в Пермском крае очень красивая природа, много мест, куда хочется ехать. Когда ты едешь наслаждаться природой, возникает желание не только посмотреть на горы и леса, но и отдохнуть в комфортном месте». Но это будет только в том случае, если будут открываться не одиночные гостевые дома, а комфортные комплексы.

