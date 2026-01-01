Госинспекцию труда в Пермском крае возглавил Павел Бахтагареев Ранее он занимал пост заместителя руководителя Поделиться Твитнуть

Павел Бахтагареев / фото: Госинспекция труда в Пермском крае

Как стало известно «Новому компаньону», временно исполняющим обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае стал Павел Бахтагареев. Ранее он занимал пост заместителя руководителя.

Павел Бахтагареев родился в 1984 году в Перми. Окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»» по специальности «юриспруденция».

В 2010-2013 годах работал судебным приставом — исполнителем и дознавателем в УФССП России по Пермскому краю, затем стал ведущим специалистом-экспертом отдела иммиграционного контроля УФМС России по региону, в 2017-2018 годах трудился в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, в 2019-2021 годах был начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений администрации Кировского района Перми. С 2021 года занимал пост главного государственного инспектора труда отдела надзора и контроля в сфере трудовых отношений, начальника отдела по расследованию несчастных случаев Государственной инспекции труда в Пермском крае. В ноябре 2024 года был назначен заместителем руководителя Государственной инспекции труда в Прикамье.

Напомним, прежде, с декабря 2025 года, инспекцию возглавлял Владимир Колесников, который ранее руководил Государственной инспекцией труда Оренбургской области.

До Колесникова меньше месяца инспекцией руководил Алексей Санников, до этого работавший главным государственным инспектором труда Саратовской области.

Череда назначений врио руководителей Госинспекции труда в Пермском крае началась после того, как с поста в ноябре 2025 года ушёл Олег Украинский (он возглавлял краевую инспекцию по пятилетнему контракту с ноября 2019 года).

С середины февраля 2026 года Олег Украинский возглавил Инспекцию государственного жилищного надзора региона (ИГЖН).

