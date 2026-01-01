Инспекция по охране ОКН оспаривает решение по дому Кувшинского в Перми От Росимущества требуют продать здание Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края подала апелляцию на решение краевого арбитражного суда по спору о Доходном доме Кувшинского в Перми. Жалоба была направлена 6 марта, в данный момент не принята к производству.

Напомним, инспекция по охране ОКН обратилась в суд с иском к Росимуществу в 2025 году. Земельный участок под объектом культурного наследия и сам объект недвижимости находятся в собственности РФ. По мнению истца, здание содержат ненадлежащим образом. Инспекция потребовала изъять спорный объект из собственности РФ с последующей реализацией на торгах, однако суд эти требования не удовлетворил.

Комплекс зданий расположен на пересечении улиц Петропавловской и Газеты «Звезда». Сейчас он находится в аварийном состоянии. Его часть занимает один из корпусов ПГМУ на праве оперативного управления.

В феврале был выбран подрядчик для технического обследования объекта. Работы должны быть выполнены за 90 дней.

