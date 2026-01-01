Обследование здания 19 века в Перми выполнит компания из Петербурга Дом Кувшинского находится в аварийном состоянии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Техническим обследованием исторического здания 19 века по ул. Петропавловской, 30 в Перми займётся компания из Санкт-Петербурга. Как стало известно «Новому компаньону», победителем в электронном конкурсе стало ООО «Научно-производственное объединение «Наука — строительству».

В течение 90 дней с момента заключения контракта подрядчик должен будет выполнить обмерные работы и комплексное обследование инженерных систем и строительных конструкций здания. Во время работ нужно определить текущее состояние и функциональные возможности систем и оборудования, их соответствие нормам и пригодность к дальнейшей эксплуатации. По итогам проведённых мероприятий будут разработаны рекомендации для устранения выявленных дефектов и повреждений. Контракт заключён по начальной стоимости — 2,2 млн руб.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом В.Д. Кувшинского». Построено архитектором Александром Турчевичем. Принадлежало купцу Хлепетину, затем Анне Егорьевой, а с 1897 года — Владимиру Кувшинскому, основавшему здесь типографию. Часть помещений занимали переплётно-футлярный завод и производство конторских книг, мастерские дамских нарядов и мужской одежды, отделение Сибирского торгового банка, позже гостиница и ресторан «Россия». В советские годы здание было отдано мединституту. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.

Ранее «Новый компаньон» писал также, что краевая инспекция по охране ОКН пыталась через суд изъять объект и земельный участок под ним из собственности РФ с последующей реализацией на торгах. По мнению истца, здание содержат ненадлежащим образом. Арбитраж отказал в удовлетворении иска.

По данным Checko, НПО «Наука — строительству» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1999 году для ведения деятельности в области архитектуры. По итогам 2024 года выручка составила 231 млн руб., чистая прибыль — 50,8 млн руб. ООО имеет пять лицензий, в том числе на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и проектированию зданий и сооружений. С компанией был заключен 221 контракт — музеями, образовательными учреждениями. Учредителем является бизнесмен из Санкт-Петербурга Илья Подпальный, которому также принадлежит ООО «Ремонтно-строительное управление «Наука — строительству».

