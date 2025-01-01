В центре Перми за 2 млн рублей проведут обследование здания 19 века Дом на Петропавловской, 30 принадлежал дворянину Владимиру Кувшинскому Поделиться Твитнуть

Небольшой зелёный особнячок на ул. Советской, 26 занимала военная кафедра вуза, сейчас он стоит закрытым

Константин Долгановский

На проведение обмерных работ и комплексного технического обследования инженерных систем и конструкций здания 19 века по ул. Петропавловской, 30 лит. И, И1, К, К1 в центре Перми выделили 2,2 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России". Источником финансирования являются средства бюджетного учреждения.

Заявки на участие в открытом электронном конкурсе принимаются до 16 января. Итоги подведут 21 января. Срок выполнения работ - в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Подрядчик должен будет выполнить обмерные работы и комплексное техническое обследование инженерных систем и строительных конструкций объекта, для этого провести визуальное, а затем детальное (инструментальное) обследование. Необходимо определить параметры выявленных дефектов и повреждений, текущее состояние и функциональные возможности инженерных систем и оборудования, их соответствие нормам и пригодности к дальнейшей эксплуатации, разработать мероприятия и рекомендации для устранения выявленных дефектов и повреждений.

Здание, построенное во второй половине 19 века архитектором Александром Турчевичем, является объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом В.Д. Кувшинского». Основной дом — трёхэтажный с мезонином, выполнен в эклектичном стиле с элементами классицизма, П-образный в плане. Здание служб — двухэтажное, возведено в 1917 году, в эклектичном стиле, с применением классических элементов. В 2021 году была разработана документация по сохранению объекта.

В 1865 году домовладение принадлежало купцу Хлепетину, в 1867-м было приобретено Анной Егорьевой и перестроено, в 1897 году — продано Владимиру Кувшинскому, управляющему машиностроительного и сталелитейного завода Ивану Любимову, впоследствии получившему личное дворянство. Кувшинский основал здесь типографию, где, в том числе, издавалась газета «Камский край». Часть помещений занимали переплётно-футлярный завод и производство конторских книг, мастерские дамских нарядов и мужской одежды, отделение Сибирского торгового банка, позже гостиница и ресторан «Россия». В советские годы здание было отдано мединституту.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.