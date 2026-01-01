Суд вынес решение по спору о комплексе зданий Доходного дома Кувшинского в Перми Инспекция по ОКН потребовала от Росимущества продать объект Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по спору краевой инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) и регионального Росимущества о комплексе зданий Доходного дома Кувшинского в Перми. Заседание состоялось 5 февраля.

Как стало известно «Новому компаньону», суд отказал в иске полностью. Истец потребовал изъять из собственности РФ объект культурного наследия регионального значения — ансамбль «Доходный дом В.Д. Кувшинского» и земельный участок под ним с последующей реализацией на торгах. Объект находится на пересечении улиц Петропавловской и Газеты «Звезда».

С иском в суд инспекция по охране ОКН обратилась в 2025 году. Земельный участок под комплексом и сам объект недвижимости находятся в собственности РФ. По мнению истца, здание содержат ненадлежащим образом.

Комплекс зданий Кувшинского, построенный по проекту Александра Турчевича, — один из самых красивых архитектурных объектов Перми. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, необходимость его ремонта неоднократно обсуждалась в ходе подготовки к празднованию 300-летия Перми, были попытки найти различные организационные и финансовые схемы. В настоящее время часть комплекса занимает один из корпусов ПГМУ на основе права оперативного управления.

